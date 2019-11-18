Китайские СМИ перечислили четыре слабые стороны РФ

В китайском издании Sohu появилась статья, автор которой рассказал о четырех, по его мнению, слабых сторонах РФ.

Автор считает, что в первую очередь, это демографические проблемы, экономические сложности, неудобное географическое положение и сложная международная ситуация.

Автор отмечает, что РФ входит в число мировых лидеров и имеет огромный военный потенциал.

Слабыми сторонами России автор считает сложность управления многонациональным населением и небольшую численность жителей для такой огромной территории.

По мнению автора, еще одной проблемой России является мононаправленность экономики России.

Также в статье отмечается неудобное географическое положение страны, так как Россия расположена в северных широтах, поэтому здесь холодные и продолжительные зимы, высокая себестоимость добычи энергоресурсов.

Автор считает, что Россия всегда будет сталкиваться с давлением США.

Фото: twitter.com