В китайском издании Sohu появилась статья, автор которой рассказал о четырех, по его мнению, слабых сторонах РФ.
Автор считает, что в первую очередь, это демографические проблемы, экономические сложности, неудобное географическое положение и сложная международная ситуация.
Автор отмечает, что РФ входит в число мировых лидеров и имеет огромный военный потенциал.
Слабыми сторонами России автор считает сложность управления многонациональным населением и небольшую численность жителей для такой огромной территории.
По мнению автора, еще одной проблемой России является мононаправленность экономики России.
Также в статье отмечается неудобное географическое положение страны, так как Россия расположена в северных широтах, поэтому здесь холодные и продолжительные зимы, высокая себестоимость добычи энергоресурсов.
Автор считает, что Россия всегда будет сталкиваться с давлением США.
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.