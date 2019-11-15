Британия опровергла вмешательство России в свою внутреннюю политику

Борис Джонсон, британский премьер-министр, в эфире BBC Radio 5 Live заявил, что нет никаких доказательств вмешательства России в политическую ситуацию в Великобритании.

Ранее сообщалось, что от Бориса Джонсона ожидают публикации так называемого российского доклада, который посвящен возможному вмешательству России в выборы в Великобритании.

Работу над документом завершили еще в марте этого года, но его публикация была отложена. Она была назначена на 28 октября.

Предполагается, что в документе говорится о том, что РФ вмешивалась в референдум о выходе Британии из ЕС в 2016 году и в парламентские выборы, которые проходили в 2017 году.

Отношения между Россией и Великобританией испортились после того, как в прошлом году в Солсбери произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британия заявила, что РФ имеет отношение к этому преступлению. Но РФ отвергает все обвинения и заявляет об отсутствии доказательств.

Фото: twitter.com