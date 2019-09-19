Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния.
Об этом сообщает американское издание The Hill.
На публикацию обратило внимание агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, после завершения пресс-конференции Дональд Трамп подошел к стене и оставил на ней маркером свою подпись.
Напомним, что строительство стены на границе США с Мексикой недавно раскололо Вашингтон на два лагеря — одни, как и Трамп, видели в ней острую необходимость, а другие же считали лишь бессмысленной тратой бюджетных средств.
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