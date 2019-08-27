Литва может обратиться в Еврокомиссию из-за разногласий с Латвией по поводу приобретения электроэнергии, которая будет производиться на Белорусской атомной электростанции.
Об этом в интервью литовскому новостному сайту 15min сообщил глава компании-оператора электросетей Литвы Litgrid Дайвис Вирбицкас.
Латвия, указал специалист, намерена нарушить действующие договоренности стран Прибалтики о торговле электроэнергией.
Напомним, что БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает электростанцию угрозой своей национальной безопасности. Прибалтийская республика отказывается приобретать у Белоруссии электроэнергию, произведенную на БелАЭС.
Литва рассчитывает, что ее примеру последуют и другие страны Прибалтики — как Латвия, так и Эстония. Но Латвия не исключает возможности закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции.
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