Литва грозит Латвии Еврокомиссией за покупку электроэнергии с БелАЭС

Литва может обратиться в Еврокомиссию из-за разногласий с Латвией по поводу приобретения электроэнергии, которая будет производиться на Белорусской атомной электростанции.

Об этом в интервью литовскому новостному сайту 15min сообщил глава компании-оператора электросетей Литвы Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Латвия, указал специалист, намерена нарушить действующие договоренности стран Прибалтики о торговле электроэнергией.

Напомним, что БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает электростанцию угрозой своей национальной безопасности. Прибалтийская республика отказывается приобретать у Белоруссии электроэнергию, произведенную на БелАЭС.

Литва рассчитывает, что ее примеру последуют и другие страны Прибалтики — как Латвия, так и Эстония. Но Латвия не исключает возможности закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции.