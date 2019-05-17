Экс-мэр Риги надеется на отмену взаимных санкций Евросоюза и России

Бывший мэр столицы Латвии Риги Нил Ушаков надеется на скорую отмену взаимных санкций между Евросоюзом и Россией.
"Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем - увидим", - сказал политик в интервью местному агентству LETA.
Он добавил, что Латвии стоит подумать над тем, каким образом можно наладить отношения с Россией. По его словам, нынешняя ситуация во многом курьезна.
"У нас в Рижской думе на заседании комитета идут оживленные разговоры о том, что рижский вице-мэр Вадим Баранник не может ехать на конференцию в Москву. В то же время мы в новостях читаем, что конференцию посетил премьер-министр Швеции", - сказал он.
Политик посоветовал брать пример с Германии. Немецкие политики отстаивают свои позицию по ключевым вопросам, однако допускают сотрудничество между странами.
"Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения", - заключил Ушаков.
Напомним, санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году в связи с событиями на Донбассе и в Крыму. Режим санкций многократно расширялся и продлевался. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о сотрудничестве. Введет запрет на въезд в Европу российских чиновников, их активы также были заморожены. Москва ввела ответные санкции.
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