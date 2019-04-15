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СМИ: главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские СМИ сообщили о бегстве главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. По слухам, у Матиоса возник конфликт с Петром Порошенко. Источником информации о бегстве прокурора стал украинский журналист Василий Крутчак, который сообщил об этом в Facebook.


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Украинские журналисты считают, что Анатолий Матиос в последнее время мог опасаться за свою жизнь, поэтому был вынужден покинуть страну. Опасность для жизни Матиоса связывают с недавним скандалом вокруг хищения средств в "Укроборонпроме", а также конфликтом главного военного прокурора с президентом страны Петром Порошенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о массовой эмиграции украинцев. По состоянию на 2017 год, Украину покинули 20% ее населения. Из-за отсутствия официальной информации о беженцах на Украине, сложно сказать, сколько точно человек бросили дома, чтобы жить спокойно в других местах. Но только Россия приняла свыше 1,2 миллиона человек. Это те люди, которые официально подтвердили свой статус и запросили гражданство РФ. Еще 170 тысяч украинцев переехали в Белоруссию.

На фото: Анатолий Матиос

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Темы Матиос Украина бегство прокурор Порошенко
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