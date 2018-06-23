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Источник Правда.Ру

Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории

Мир » Бывший СССР » Украина

Лариса Ницой, украинская писательница, известная своей русофобией, сделала очередное "сенсационное заявление".

Кому мешает русский язык?

В нем она разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке "психологической травмой".

Высказалась Ницой на своей странице в Facebook:

  •  к первой "категории" русскоговорящих относятся жители Украины, которым "имперско-большевистско-советская власть" нанесли психологическую травму. У таких граждан якобы развился "Стокгольмский синдром" и теперь они и их потомки считают русский язык родным:

"Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов"

  • вторая категория, по ее словам, это приезжие, которые по разным причинам в попали на Украину.

"Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков и их потомки тоже говорят, что их родная речь — русская. Они объединились с травмированными и воюют теперь против украинского языка".

В заключение Ницой призвала украинцев прекратить "позволять плевать на себя".

К слову, именно эта "писательница", известная не написанными книгами, а русофобскими высказываниями, ранее, как рассказывала "Правда.Ру", требовала называть Россию Московией, призывая в свидетели своей правоты чуть ли не Петра I.

Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию

Украинская писательница Лариса Ницой предложила называть Россию "Московия" и никак иначе. Ницой считает, что
 
  • украинцы — истинные русские, а название "Русь" у Украины украл сам Петр I.

Лариса Ницой придерживается точки зрения, что украинцы — русские, а русские, в свою очередь — московиты. Писательница утверждает, что Петр I нагло украл название страны и присвоил его своему государству. Пытаясь доказать свою точку зрения, Ницой приводит пример — по ее мнению, это то же самое, что, если бы Германия вдруг проснулась утром, и узнала, что Франция издала указ о том, что отныне она называется Германией. Ницой указывает также на то, что Екатерина II якобы призывала нещадно бить тех, кто по привычке продолжал называть себя московитами.

  • Писательница утверждает, что все, изложенное ею — исторический факт, и с соответствующими документами можно ознакомиться в музеях. В каких, правда, Лариса Ницой почему-то умолчала.

Помимо написания детских книг Лариса Ницой приобрела популярность как ярый приверженец использования на Украине лишь украинского языка и запрета на язык русский. Так, несколько лет назад она даже собиралась судиться с одной из торговых сетей из-за того, что продавщица на кассе обратилась к ней по-русски. Недавно же стало известно, что Ницой возмутилась тем, что в Службе безопасности Украины также разговаривают на русском языке. Если ознакомиться с биографией и высказываниями украинской писательницы подробнее, можно узнать еще о десятке подобных случаев.

украина лариса ницой русский язык украинский язык

Больше 22 тысяч украинцев болеют коронавирусом

Мир » Бывший СССР » Украина

На 477 человек выросло количество инфицированных коронавирусом на Украине. Столько людей получили положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки.

украина коронавирус

Глава ДНР рассказал, кто мог взломать его Twitter

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взломом его аккаунта в Twitter занимались профессионалы, но по почеркам можно заподозрить не только службу безопасности Украины.

"Мы реагируем по факту. И действительно есть возможность доносить вовремя информацию. Но, тем не менее, была надежда, что аккаунты удастся сохранить, сберечь. Но работают профессионалы, я бы по характеру и почерку действий не сказал бы, что это только СБУ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

днр twitter денис пушилин

Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Здоровье

Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны. 

Почему именно этот период?

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.

"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.

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Жаркая погода может спровоцировать скачок заболеваемости COVID-19

коронавирус инфекционист евгений тимаков сезонное заболевание

Киев пригрозил, что уничтожит администрации ДНР и ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина
Через банк Анны Чапман украли 100 млрд

Администрации ДНР и ЛНР будут ликвидированы сразу, как только конад границей с Россией там получит Украина.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

лнр днр киев дмитрий кулеба

Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Мир

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.

Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая

южная корея коронавирус вторая волна новые заражения
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