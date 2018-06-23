Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории

Лариса Ницой, украинская писательница, известная своей русофобией, сделала очередное "сенсационное заявление".

Кому мешает русский язык?

В нем она разделила русскоговорящих украинцев на две категории, объяснив их желание говорить на русском языке "психологической травмой".

Высказалась Ницой на своей странице в Facebook:

к первой "категории" русскоговорящих относятся жители Украины, которым "имперско-большевистско-советская власть" нанесли психологическую травму. У таких граждан якобы развился "Стокгольмский синдром" и теперь они и их потомки считают русский язык родным:

"Эти травмированные украинцы нуждаются в психологической помощи специалистов"

вторая категория, по ее словам, это приезжие, которые по разным причинам в попали на Украину.

"Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков и их потомки тоже говорят, что их родная речь — русская. Они объединились с травмированными и воюют теперь против украинского языка".

В заключение Ницой призвала украинцев прекратить "позволять плевать на себя".

К слову, именно эта "писательница", известная не написанными книгами, а русофобскими высказываниями, ранее, как рассказывала "Правда.Ру", требовала называть Россию Московией, призывая в свидетели своей правоты чуть ли не Петра I.

Украинская писательница заявила о необходимости переименовать Россию

Украинская писательница Лариса Ницой предложила называть Россию "Московия" и никак иначе. Ницой считает, что

украинцы — истинные русские, а название "Русь" у Украины украл сам Петр I.

Лариса Ницой придерживается точки зрения, что украинцы — русские, а русские, в свою очередь — московиты. Писательница утверждает, что Петр I нагло украл название страны и присвоил его своему государству. Пытаясь доказать свою точку зрения, Ницой приводит пример — по ее мнению, это то же самое, что, если бы Германия вдруг проснулась утром, и узнала, что Франция издала указ о том, что отныне она называется Германией. Ницой указывает также на то, что Екатерина II якобы призывала нещадно бить тех, кто по привычке продолжал называть себя московитами.

Писательница утверждает, что все, изложенное ею — исторический факт, и с соответствующими документами можно ознакомиться в музеях. В каких, правда, Лариса Ницой почему-то умолчала.

Помимо написания детских книг Лариса Ницой приобрела популярность как ярый приверженец использования на Украине лишь украинского языка и запрета на язык русский. Так, несколько лет назад она даже собиралась судиться с одной из торговых сетей из-за того, что продавщица на кассе обратилась к ней по-русски. Недавно же стало известно, что Ницой возмутилась тем, что в Службе безопасности Украины также разговаривают на русском языке. Если ознакомиться с биографией и высказываниями украинской писательницы подробнее, можно узнать еще о десятке подобных случаев.