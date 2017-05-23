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О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

Украина - имя нарицательное. По крайней мере, в США

Мир

В ответ на твит Дональда Трампа о том, что коронавирус — вовсе не причина для того, чтобы богатые штаты оказывали финансовую помощь штатам победнее, экономист Microsoft Research Дэвид Ротшильд возмутился:

США урежут помощь Украине на 70%

"Ну да, мы же не Украина!"

Комментируя твит хозяина Белого дома, он поинтересовался:

"Напомните, почему мы вообще "соединённые"?!"

Ну и причем тут Украина?

Экономист Microsoft, вспомнив именно сейчас про Незалежную, явно намекнул Трампу на Украина-гейт, который чуть было не привёл к того импичменту.

То есть демократы в США (а Ротшильд - член именно этой партии) уверены, что Трамп шантажировал Украину, ну, а теперь пытается шантажировать губернаторов демократических штатов по этой же схеме.

  • То есть, Ротшильд одной фразой указал президенту, что "этот номер" второй раз не пройдет.

А украинцам "слава по нраву"

Пользователи Twitter на Украине встретили упоминание своей родины в уничижительном контексте иронично:

"Какое ёмкое слово "Украина", синоним полной ...опы. Зато всемирная известность", — потешаются в Сети.

"Не, ну, а чё? Упомянул, значит, знает, что есть такая Украина на карте, а это уже перемога".

"Нет зрады без перемоги. Зато название Украинушки приобретает известность. СУГС!"

"Н-да, весь мир действительно с "ненькой". Кто бы мог подумать, что именно в США "украина" станет нарицательным словом в негативном контексте".

Видимо, Незалежная все еще "на содержании", несмотря на все давние "пугалки" об отмене безвозмездной помощи...

А так убедительно грозили. В 2017-ом.

Вот, что тогда об этом писала "Правда.Ру"

США прекратит безвозмездную военную помощь Украине

США намеревается прекратить бесплатную военную помощь Украине и ряду других стран. Ее заменят кредитом, сообщил журналистам глава управления по администрированию и бюджету администрации Мик Малвейн.

Решение уже есть в проекте бюджета США на 2018 год, изменения коснутся Вьетнама, Индонезии, Колумбии, Пакистана, Филиппин, Украины.

"Мы изменим несколько программ зарубежной военной помощи, заменив прямые гранты на займы. Вместо передачи кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить кредитные гарантии в меньшем объеме, на которые на самом деле можно будет приобрести больше". Он не дал дополнительных разъяснений относительно того, как на практике будет работать эта схема, ограничившись замечанием о том, что "над многими деталями сейчас работает госдепартамент США", — пояснил Малвейн.

Изменения не коснутся Египта и Израиля.

После того, как на Украине вспыхнул внутренний конфликт в 2014 году, США ежегодно выделяли Киеву до 300 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил страны. Представленный проект бюджета на 2018 финансовый год, стартующий в США с 1 октября, будет направлен на утверждение в конгресс, где он может претерпеть изменения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп поделился своими планами по поиску новых партнеров для страны. США, по его мнению, нужны такие, которые будут помогать, а не искать помощи.

"Я укреплю все существующие дружеские связи и буду искать новых партнеров. Но таких партнеров, которые будут помогать, а не только брать, брать и брать", — сказал Трамп, выступая на выпускной церемонии в Академии береговой охраны США в штате Коннектикут.

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Темы сша украина дональд трамп дэвид ротшильд финансирование
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