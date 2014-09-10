Зеленский созывает Совет безопасности из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что экстренно созывает Совет национальной безопасности и обороны 18 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе.

"Ополчение Юго-Востока Украины воюет за свою землю"

"Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договорённостям остаётся неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооружённой агрессии против Украины", - написал украинский лидер.

Также Зеленский назвал происходящее в Донбассе "циничной провокацией и попыткой сорвать мирный процесс".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Совет национальной безопасности и обороны ничего не знает о потерях украинских военных под Иловайском

Представитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Лысенко заявил, что его ведомство не располагает точной информацией о количестве украинских военных, погибших под Иловайском.

В конце августа украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Позже в результате договоренностей силовики смогли вывести часть военнослужащих из окружения. Верховная рада Украины на прошлой неделе создала временную следственную комиссию по расследованию событий под Иловайском.

"Касательно погибших под Иловайском нет точных данных, так как есть факты того, что люди, которые вышли оттуда, свидетельствовали о том, что там есть те, кто остались убитыми и кто пропал без вести. Поэтому пока говорить о точных данных погибших или тех, кто попал в заложники, или остался на поле боя, нет. Есть только ориентировочные цифры, которые озвучила генпрокуратура", - сказал Лысенко.

В среду генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что около 200 украинских силовиков погибли во время окружения под Иловайском.

Киевские власти в апреле начали на востоке Украины силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом жителей региона. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 2,7 тысячи мирных жителей. В Москве спецоперацию назвали карательной и неоднократно призывали мировое сообщество принять все возможные меры для прекращения огня.

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса на Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 19.00 мск того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня. Председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, передает РИА "Новости".

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