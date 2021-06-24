В видеостудии Pravda.Ru — композитор, музыкальный продюсер, многократный лауреат телевизионного фестиваля "Песня года", обладатель Национальной российской премии "Овация", член Союза композиторов России Андрей Ктитарев.
Андрей Ктитарёв в музыке более 30 лет. Его песни в репертуаре
Андрей Ктитарев был участником известной инструментальной группы "Видео-джаз", музыкальным руководителем легендарной группы "На-На", пишет музыку для кино.
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru".
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