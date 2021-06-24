Андрей Ктитарев: авторы хитов мечтают о работе

В видеостудии Pravda.Ru — композитор, музыкальный продюсер, многократный лауреат телевизионного фестиваля "Песня года", обладатель Национальной российской премии "Овация", член Союза композиторов России Андрей Ктитарев.

Андрей Ктитарев: «Нас бьют, мы летаем»

Андрей Ктитарёв в музыке более 30 лет. Его песни в репертуаре

Аллы Пугачевой (4!),

Александра Буйнова,

Николая Расторгуева,

Александра Маршала,

Александра Малинина,

Авраама Руссо,

Ирины Круг,

Хора Турецкого и др.

Андрей Ктитарев был участником известной инструментальной группы "Видео-джаз", музыкальным руководителем легендарной группы "На-На", пишет музыку для кино.

Как родился их совместный с Бари Алибасовым хит "Упала шляпа"?

Что связывает композитора с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru".

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