Как нам избавиться от мата без запретов

Профессор Института русского языка имени Пушкина, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Аннушкин, поддерживая запрет на употребление непечатной лексики в соцсетях, предложил в видеоинтервью "Правде.Ру" и другие способы избавления от мата.

Как соцсети следят за чистой речью?

Собеседник "Правды.Ру" считает, что настоящая культура начинается с запрета, в том числе и с запрета употребления ненормативных и бранных слов. Владимир Аннушкин раскритиковал вольности 1990-х, когда на прилавки книжных магазинов вывалили словари нецензурных слов, принялись печатать произведения, в которых содержалась матерщина, а классиков русской литературы едва ли не объявили провозвестниками подобной похабщины.

Тем не менее профессор привел примеры уместности употребления ругательств в определённом контексте и конкретных ситуациях. Однако в целом он рассматривает путь, который ведёт к тому, чтобы люди меньше использовали обсценную лексику.

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