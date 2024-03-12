Разработчики из PUBG Studios сообщили о планируемых изменениях в PUBG: Battlegrounds

Одним из наиболее заметных обновлений станет перенос игры на новый движок — с Unreal Engine 4 на UE5, что приведет к значительному улучшению графики.
Теперь в PUBG появится разрушаемое окружение: игроки смогут создавать импровизированные укрепления из фрагментов строений и формировать новые тактические пути. Даже ландшафт будет поддающимся изменениям: землю можно будет взрывать, чтобы создать себе укрытие. Новую функцию геймеры смогут опробовать уже в апреле 2024 года.
Боты в королевской битве также станут умнее. Разработчики принимают во внимание жалобы игроков на неудовлетворительное поведение NPC-бойцов, что нарушает погружение в игру. Цель команды — сделать ботов более реалистичными, например, добавив им возможность метать дымовые гранаты, помогая своим соратникам, и уклоняться от выстрелов.
Кроме того, PUBG Studios планирует улучшить анти-чит систему королевской битвы с использованием машинного обучения для обнаружения нечестных игроков. Среди других изменений — поддержка пользовательских модов, введение сезонных объектов на картах, улучшение командной игры и прочее.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.