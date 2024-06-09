Специалисты объяснили, когда спать в самолёте небезопасно и как избежать неприятных последствий

Путешествие часто сопровождается скучным временем в пути. Некоторые пассажиры предпочитают кушать, смотреть фильмы, читать книги или просто спать.
Специалисты отмечают, что самым небезопасным временем для сна в самолёте являются взлёт и посадка. На это есть несколько причин.
Одна из главных причин — изменение давления в салоне. Если вовремя не зевнуть или не сглотнуть, это может привести к неприятным последствиям.
Сжатие евстахиевой трубы может вызвать головную боль или даже носовое кровотечение. В худшем случае возможны повреждения барабанных перепонок.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".