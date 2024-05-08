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Как выбрать страховку для путешествий по России: полный гайд

Как правильно выбирать страховку для отпуска

2:14
Туризм

Приобретение страховки для международных поездок уже вошло в привычку многих, ведь часто она требуется для визы. В то время как страхование путешествий по России только начинает набирать обороты. Такой полис особенно актуален при поездках с детьми, как поделились с "Российской газетой" эксперты из страховой сферы, предлагая советы по выбору подходящего полиса и необходимых рисков.

Как правильно выбирать страховку для отпуска
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выбор страхового покрытия для здоровья и жизни должен основываться на планах отдыха. Если в программу входят лишь спокойные прогулки, достаточно базовой страховки. Для активного отдыха, например, каякинга или горных походов, потребуется расширение полиса, утверждают в СК "Согласие".

Артем Искра из "Ренессанс страхование" рекомендует заранее оформить опцию "активный отдых", если планируется участие в спортивных мероприятиях или других активностях. Подобную опцию невозможно добавить уже во время поездки.

При выборе полиса важно учитывать отзывы о скорости и качестве предоставляемых медицинских услуг, советует Искра.

Ольга Купцова из СК "Росгосстрах" настаивает на выборе активного отдыха для занятий вейкбордингом, водными лыжами и подводным плаванием. Также она упоминает о важности страховки при наличии хронических заболеваний и путешествиях с детьми.

СК "Согласие" уточняет, что страховой полис указывает размер выплат за различные виды травм. Страхование жизни и здоровья ограничивается годовым доходом клиента, но для безработных и несовершеннолетних не превышает 500 тыс. рублей.

По словам Артема Искры, полис для путешественников по России обычно покрывает услуги частных клиник и помощь в организации лечения. Полис также может покрывать проезд после лечения и расходы на сопровождение детей или родственников в случае необходимости.

Кроме того, страховщики рекомендуют включать в полис гражданскую ответственность, чтобы покрыть ущерб третьим лицам, который может быть причинен во время путешествия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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