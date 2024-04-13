Никогда не прислоняйтесь к иллюминатору! Стюардессы рассказали об опасности при путешествии на самолете

Многие пассажиры во время авиапутешествия предпочитают наслаждаться видом из иллюминатора и любоваться пейзажами. Однако стюардессы предупреждают, что прижиматься к иллюминатору может представлять опасность для здоровья.
Почему нельзя прижиматься к иллюминатору? Потому что это одно из самых загрязненных мест в салоне самолета. Поверхность иллюминатора населена бактериями и вирусами, поскольку пассажиры кашляют и чихают в его сторону. Хотя многие пассажиры заботливо протирают соседние места антибактериальными салфетками при сидении в самолете, многие забывают о пространстве возле иллюминатора.
Стюардессы настоятельно рекомендуют не забывать протирать иллюминатор перед использованием, а также избегать прикосновений к лицу во время полета.
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