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Никогда не прислоняйтесь к иллюминатору! Стюардессы рассказали об опасности при путешествии на самолете

Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета

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Туризм

Многие пассажиры во время авиапутешествия предпочитают наслаждаться видом из иллюминатора и любоваться пейзажами. Однако стюардессы предупреждают, что прижиматься к иллюминатору может представлять опасность для здоровья.

Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Почему нельзя прижиматься к иллюминатору? Потому что это одно из самых загрязненных мест в салоне самолета. Поверхность иллюминатора населена бактериями и вирусами, поскольку пассажиры кашляют и чихают в его сторону. Хотя многие пассажиры заботливо протирают соседние места антибактериальными салфетками при сидении в самолете, многие забывают о пространстве возле иллюминатора.

Стюардессы настоятельно рекомендуют не забывать протирать иллюминатор перед использованием, а также избегать прикосновений к лицу во время полета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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