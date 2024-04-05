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"Это же моя собственность!": раскрыта новая схема кражи вещей из багажа в аэропортах

Известна новая схема кражи вещей из багажа в аэропортах

1:28
Туризм

Российским гражданам было рассказано о новом методе кражи личных вещей из багажа на борту самолетов. По предположениям, туристов, перевозящих ценные предметы, начинают наблюдать с момента прохождения их сумок через рентгеновский сканер. Затем, якобы случайно, молния сумки разрывается, и все содержимое высыпается. После этого вещи собирают обратно, но деньги и ценности исчезают.

Известна новая схема кражи вещей из багажа в аэропортах
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

По информации, полученной из источника, уже зафиксировано несколько подобных случаев. Например, 29-летняя россиянка, возвращаясь домой из Грузии, обнаружила, что её чемодан был обмотан упаковочной лентой, хотя она этого не делала. При попытке открыть чемодан она обнаружила, что молния повреждена, и из него пропало более 800 тысяч рублей. Женщина предположила, что её чемодан могли осмотреть в Тбилиси, а затем намеренно повредили, чтобы достать деньги.

Ещё один случай произошел с россиянином, летевшим из Стамбула через Сочи. У него были украдены украшения на сумму почти 400 тысяч рублей. Интересно, что пустые коробочки были аккуратно закрыты и возвращены в чемодан. Он уже обратился в полицию. Пока что ему сообщили, что сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево проверили камеры и заявили, что в этом аэропорту никто не вскрывал его чемодан. В сочинском аэропорту также действует полицейская служба.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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