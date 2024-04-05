"Это же всего лишь кораллы!": россиянина задержали в аэропорту из-за сувенира из Таиланда

Россиянин задержан в аэропорту с кораллами при возвращении из Пхукета

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от Сибирского таможенного управления, гражданин России был задержан при попытке ввезти кораллы из Таиланда через таможенный пост.

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Инцидент произошел в аэропорту Новосибирска, куда мужчина прибыл из курортного города Пхукет. При осмотре его багажа было обнаружено 19 фрагментов морских кораллов. 41-летний турист заявил, что собрал их на пляже и везет домой как сувенир, не осведомляясь о необходимости декларирования таких предметов.

Таможенные власти уточнили, что ввоз кораллов подпадает под Конвенцию о международной торговле объектами, находящимися под угрозой исчезновения, включая дикую фауну и флору (СИТЕС). Кораллы были отправлены на экспертизу, и впоследствии правоохранительные органы примут решение по данному инциденту.