Океанолог Мухаметов: плавник акулы на поверхности воды - сигнал к немедленному движению к берегу

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал Pravda. Ru, как обезопасить себя от акул во время отдыха на море.
На популярные у российских туристов пляжи Хургады в Египте снова пожаловали акулы. О замеченных вблизи зон отдыха хищниках предупреждает российское диппредставительство и специалисты-океанографы.
"Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны — снизу и сбоку. Знаменитые "Челюсти", когда у вас тревожная музыка, плавник огромный, и акула бросается — это миф. Если акула уже начала кусать, спастись сложно, если это крупная акула. Но стараться бить по глазам, пальцем выкалывать ей глаза. Если ее сильно ударить в нос или глаз, то отстанет", — даёт сложновыполнимый, но, похоже, единственно дельный совет океанолог.
Эксперт развеял миф о притягательности для акул цветных купальных костюмов.
"По-моему, у акулы нет цветного зрения. Ее привлекают резкие движения. Особенно когда человек в панике беспорядочно шевелит конечностями. И запах крови или рвотных масс. Но это уже речь о том, что не надо, если вы в океане на какой-нибудь шлюпке спасаетесь, продукты своей жизнедеятельности выбрасывать за борт", — говорит эксперт.
Сергей Мухаметов назвал и самую кардинальную меру безопасности против опасных морских рыб: не заходить в воду.
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