Океанолог Мухаметов: плавник акулы на поверхности воды - сигнал к немедленному движению к берегу

Сергей Мухаметов: акула на пляже - как выжить, когда хищник приближается?

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал Pravda. Ru, как обезопасить себя от акул во время отдыха на море.

Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На популярные у российских туристов пляжи Хургады в Египте снова пожаловали акулы. О замеченных вблизи зон отдыха хищниках предупреждает российское диппредставительство и специалисты-океанографы.

"Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны — снизу и сбоку. Знаменитые "Челюсти", когда у вас тревожная музыка, плавник огромный, и акула бросается — это миф. Если акула уже начала кусать, спастись сложно, если это крупная акула. Но стараться бить по глазам, пальцем выкалывать ей глаза. Если ее сильно ударить в нос или глаз, то отстанет", — даёт сложновыполнимый, но, похоже, единственно дельный совет океанолог.

Эксперт развеял миф о притягательности для акул цветных купальных костюмов.

"По-моему, у акулы нет цветного зрения. Ее привлекают резкие движения. Особенно когда человек в панике беспорядочно шевелит конечностями. И запах крови или рвотных масс. Но это уже речь о том, что не надо, если вы в океане на какой-нибудь шлюпке спасаетесь, продукты своей жизнедеятельности выбрасывать за борт", — говорит эксперт.

Сергей Мухаметов назвал и самую кардинальную меру безопасности против опасных морских рыб: не заходить в воду.

Акула мако