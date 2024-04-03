Основные запреты: какие предметы следует помещать в багаж при перелете

Какие предметы запрещено брать с собой в самолет

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Важно подчеркнуть, что авиакомпании строго запрещают перевозку предметов, которые могут показаться безопасными на первый взгляд. Например, игрушечные пистолеты, которые могут вызвать эмоциональные реакции как у детей, так и у взрослых при их конфискации во время проверки. Рекомендуется помещать подобные предметы в багаж.

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Также существует категория запрещенных предметов, к которым относится алкоголь. Перенос спиртных напитков в ручной клади запрещен, и их следует помещать в регистрируемый багаж. Инциденты с алкоголем часто возникают при проверке, когда некоторые пассажиры не соблюдают правила и пытаются употребить его на месте.

Также важно помнить о запрете на перевозку жидкостей объемом более 100 мл в ручной клади, включая такие товары, как мед, вино, варенье, аджика, а также косметические средства. Однако существуют исключения для лекарств, детского питания и специальных диетических продуктов. Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами перевозки, чтобы избежать неудобств и задержек при проверке и посадке на борт самолета.