Основные запреты: какие предметы следует помещать в багаж при перелете

Важно подчеркнуть, что авиакомпании строго запрещают перевозку предметов, которые могут показаться безопасными на первый взгляд. Например, игрушечные пистолеты, которые могут вызвать эмоциональные реакции как у детей, так и у взрослых при их конфискации во время проверки. Рекомендуется помещать подобные предметы в багаж.
Также существует категория запрещенных предметов, к которым относится алкоголь. Перенос спиртных напитков в ручной клади запрещен, и их следует помещать в регистрируемый багаж. Инциденты с алкоголем часто возникают при проверке, когда некоторые пассажиры не соблюдают правила и пытаются употребить его на месте.
Также важно помнить о запрете на перевозку жидкостей объемом более 100 мл в ручной клади, включая такие товары, как мед, вино, варенье, аджика, а также косметические средства. Однако существуют исключения для лекарств, детского питания и специальных диетических продуктов. Пассажирам рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами перевозки, чтобы избежать неудобств и задержек при проверке и посадке на борт самолета.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.