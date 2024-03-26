Борьба с тигровыми комарами: франция готовится к олимпиаде в Париже

Власти Франции борются с тигровыми комарами перед Олимпиадой в Париже

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед предстоящим началом Летних Олимпийских игр в Париже, Франция столкнулась с проблемой распространения тигровых комаров, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как денге, чикунгунья и зика. В ответ на это правительство объявило Нормандию свободной от комаров, ставшую первым таким регионом в стране.

Фото: phil.cdc.gov by Джеймс Гатани is licensed under в общественном достоянии

Однако эксперты предупреждают, что укус тигрового комара может помешать спортсменам выйти на стадион. Поэтому органы здравоохранения Франции призывают граждан принять активное участие в борьбе с этой проблемой.

В прошлом году во Франции было зарегистрировано 45 случаев заболевания денге, связанных с местной передачей вируса. Тигровые комары предпочитают обитать в городах, где наличие стоячей воды создает оптимальные условия для их размножения.

Для борьбы с тигровыми комарами французские власти используют различные методы, включая репелленты, противомоскитные сетки и органические инсектициды. Также планируется установка 15 ловушек на каждый гектар зеленых и тенистых, влажных мест.

По данным, борьба с тигровыми комарами стала прибыльным бизнесом, и за последние десять лет было установлено более 13 000 устройств против насекомых в 26 различных странах.