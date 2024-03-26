Российское посольство предупреждает: гаити становится опасным для путешествий

В свете ухудшения обстановки в Республике Гаити, российское посольство рекомендует своим гражданам воздержаться от путешествий в эту страну. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
По данным российского посольства, ситуация в столице Порт-о-Пренсе и во всей стране крайне напряженная. Происходят систематические нападения на государственные учреждения, социальные объекты и жилые дома. Кроме того, аэропорт Порт-о-Пренса остается закрытым, а порт не работает из-за блокады.
"Властям пока не удается справиться с уровнем преступности", — отмечает представитель российского посольства.
Также было замечено, что правительство Гаити готовится к формированию временного президентского совета.
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