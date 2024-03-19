Необходимый чек-лист для путешествия: подготовьтесь к поездке правильно

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Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия

2:14
Туризм

Мы подготовили универсальный список необходимых предметов для вашей поездки. Состав этого списка может немного изменяться в зависимости от вашего маршрута, длительности путешествия и того, путешествуете ли вы с детьми или животными.

Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Самый важный элемент этого списка — это документы. Заранее подготовьте паспорт, водительское удостоверение (при необходимости), заграничный паспорт (если вы собираетесь за границу), билеты, медицинскую страховку, банковские карты и наличные деньги.

Опытные путешественники рекомендуют сделать копии документов и распечатать билеты и подтверждения бронирования отеля. Не забудьте взять их с собой — это поможет избежать неприятностей в случае утери оригиналов.

Гаджеты и техника

Если ваша поездка недолгая, не перегружайте себя лишней техникой. Возьмите с собой только смартфон и зарядное устройство. Полезно также взять с собой портативную зарядку, поскольку смартфоны часто разряжаются в самый неподходящий момент. Не забудьте про наушники — они помогут вам насладиться музыкой или фильмами в любое удобное время.

Те, кто работает в дороге, могут взять с собой ноутбук, а те, кто едет за границу, должны помнить о универсальном переходнике — в некоторых странах розетки имеют другой стандарт.

Средства гигиены и косметика

Необходимо взять с собой:

  • одноразовые и влажные салфетки,
  • расческу,
  • спиртовой антисептик для рук,
  • зубную пасту и щетку,
  • дезодорант,
  • бритву (для мужчин),
  • гигиенические прокладки (для женщин),
  • набор для маникюра,
  • аптечка.

Соберите самые важные медикаменты, которые могут понадобиться вам в любой момент:

  • обезболивающее,
  • препараты от укачивания,
  • от простуды,
  • от аллергии,
  • жаропонижающее,
  • от отравлений,
  • от боли и ушибов,
  • пластырь от мозолей,
  • средства для обеззараживания,
  • ватные диски и бинт,
  • средства от насекомых.

Не забудьте взять зонт, набор для шитья, несколько пластиковых пакетов и швейцарский нож. Если вы любите экскурсии, возьмите мини-сумочку, которую можно взять с собой вместо большого чемодана.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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