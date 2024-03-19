Необходимый чек-лист для путешествия: подготовьтесь к поездке правильно

Что взять с собой в поездку для комфортного путешествия

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мы подготовили универсальный список необходимых предметов для вашей поездки. Состав этого списка может немного изменяться в зависимости от вашего маршрута, длительности путешествия и того, путешествуете ли вы с детьми или животными.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Самый важный элемент этого списка — это документы. Заранее подготовьте паспорт, водительское удостоверение (при необходимости), заграничный паспорт (если вы собираетесь за границу), билеты, медицинскую страховку, банковские карты и наличные деньги.

Опытные путешественники рекомендуют сделать копии документов и распечатать билеты и подтверждения бронирования отеля. Не забудьте взять их с собой — это поможет избежать неприятностей в случае утери оригиналов.

Гаджеты и техника

Если ваша поездка недолгая, не перегружайте себя лишней техникой. Возьмите с собой только смартфон и зарядное устройство. Полезно также взять с собой портативную зарядку, поскольку смартфоны часто разряжаются в самый неподходящий момент. Не забудьте про наушники — они помогут вам насладиться музыкой или фильмами в любое удобное время.

Те, кто работает в дороге, могут взять с собой ноутбук, а те, кто едет за границу, должны помнить о универсальном переходнике — в некоторых странах розетки имеют другой стандарт.

Средства гигиены и косметика

Необходимо взять с собой:

одноразовые и влажные салфетки,

расческу,

спиртовой антисептик для рук,

зубную пасту и щетку,

дезодорант,

бритву (для мужчин),

гигиенические прокладки (для женщин),

набор для маникюра,

аптечка.

Соберите самые важные медикаменты, которые могут понадобиться вам в любой момент:

обезболивающее,

препараты от укачивания,

от простуды,

от аллергии,

жаропонижающее,

от отравлений,

от боли и ушибов,

пластырь от мозолей,

средства для обеззараживания,

ватные диски и бинт,

средства от насекомых.

Не забудьте взять зонт, набор для шитья, несколько пластиковых пакетов и швейцарский нож. Если вы любите экскурсии, возьмите мини-сумочку, которую можно взять с собой вместо большого чемодана.