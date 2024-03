Безвизовый въезд: Мьянма радушно принимает туристов из России и не только

Мьянма сняла ограничения для посещения туристами, включая граждан России, сообщает портал Turprom. org. Вместе с этим, въезд в страну для российских туристов остаётся безвизовым. Решение было принято в Международном аэропорту Янгона.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository