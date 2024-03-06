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Вьетнам привлекает: рост посещаемости на 58.7% за первые два месяца 2024 года

Количество российских туристов, прибывающих во Вьетнам, увеличилось в полтора раза

Туризм

По данным вьетнамской прессы, поток российских туристов во Вьетнам, куда недавно открыли прямые рейсы из Москвы, увеличился за месяц в полтора раза. Однако, до появления массовых рейсов на курорты, существенного роста турпотока ожидать не стоит.

Количество российских туристов, прибывающих во Вьетнам, увеличилось в полтора раза
Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

За первые два месяца 2024 года Вьетнам посетили 38,6 тысяч российских туристов, что на 58,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (24,3 тысячи).

Вьетнам остаётся одним из пяти самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии для российских путешественников, с начальной ценой путёвки на отдых в эту страну от 200 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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