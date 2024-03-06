По данным вьетнамской прессы, поток российских туристов во Вьетнам, куда недавно открыли прямые рейсы из Москвы, увеличился за месяц в полтора раза. Однако, до появления массовых рейсов на курорты, существенного роста турпотока ожидать не стоит.
За первые два месяца 2024 года Вьетнам посетили 38,6 тысяч российских туристов, что на 58,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (24,3 тысячи).
Вьетнам остаётся одним из пяти самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии для российских путешественников, с начальной ценой путёвки на отдых в эту страну от 200 тысяч рублей.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.