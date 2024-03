Вьетнам привлекает: рост посещаемости на 58.7% за первые два месяца 2024 года

По данным вьетнамской прессы, поток российских туристов во Вьетнам, куда недавно открыли прямые рейсы из Москвы, увеличился за месяц в полтора раза. Однако, до появления массовых рейсов на курорты, существенного роста турпотока ожидать не стоит.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license