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Остров Бали с начала 14 февраля вводит новый туристический налог

Space Travel: туристам на Бали нужно будет платить новый налог за въезд

1:52
Туризм

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), начиная с 14 февраля 2024 года, на острове Бали будет введен единовременный налог для туристов, который будет взиматься за въезд.

Space Travel: туристам на Бали нужно будет платить новый налог за въезд
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сегодня, 9 февраля, местные принимающие агенты на Бали уведомили туроператоров о данном нововведении. Они уточнили, что с 14 февраля 2024 года туристический налог составит 150 000 индонезийских рупий или около 9,59 долларов США на человека и будет обязательным. По данным Space Travel, налог можно будет оплатить двумя способами: наличными или картами Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар. Для этого необходимо обратиться к специальной стойке, предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для предъявления при проверке.

По информации, переданной Space Travel, в аэропорту Денпасара также будут доступны обменные пункты, где можно будет оплатить налог в долларах. Кроме того, налог можно будет оплатить и на самом острове. Отели, кафе, рестораны и другие общественные туристические заведения будут зарегистрированы в системе оплаты налога, и проверка будет производиться при выезде. Также налог можно будет оплатить онлайн через приложение, указав данные, аналогичные данным в паспорте, и получив QR-код для предъявления при проверке. Важно отметить, что оплата будет возможна только с использованием карт Visa и Mastercard, карты UnionPay не будут приниматься.

Компания также подчеркивает, что если турист покидает Бали, например, для поездки на соседний остров, повторно платить налог не потребуется. Налог будет действовать до момента выезда из Индонезии.

Источник: csn-tv.ru

Бали. Стоит ли ехать в 2024? Русский остров?Индонезия. Отдых на Bali Остров Водопады Террасы Серфинг
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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