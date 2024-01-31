Петиция призывает перенести 29 февраля на 31 июня для "дополнительного дня лета"

Сноуден предложил забавную петицию, предлагая дополнительный день лета для туристов

0:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Инициатор Кристофер Сноуден предложил забавную петицию на Change. org, предлагая перенести дополнительный день лета для туристов северного полушария с февраля на июнь.

Фото: CreativeCommons by Lima Andruška is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он аргументировал, что лучше провести дополнительный день в теплом и светлом июне, чем в холодном феврале. Однако, несмотря на призывы в соцсетях, петиция получила всего лишь небольшое количество подписей — менее 100.