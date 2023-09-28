Москва привлекает китайских туристов: посещаемость выросла в 2023 году в шесть раз

Исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, объявил о значительном увеличении числа китайских туристов в Москве в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Он отметил, что Китай занимает лидирующую позицию по въездному потоку из дальних зарубежных стран, включая деловые поездки.
Козлов также подчеркнул, что имеется заметный поток туристов из стран Ближнего Востока, которые предпочитают проживание в пятизвездочных отелях в Центральном административном округе Москвы.
Важной задачей московских властей является увеличение потока туристов из стран Латинской Америки. Козлов отметил, что сейчас транспортные условия делают поездки в Россию из этого региона не очень выгодными, но потенциал для роста по-прежнему значителен.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.