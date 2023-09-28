Москва привлекает китайских туристов: посещаемость выросла в 2023 году в шесть раз

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, объявил о значительном увеличении числа китайских туристов в Москве в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Он отметил, что Китай занимает лидирующую позицию по въездному потоку из дальних зарубежных стран, включая деловые поездки.

Фото: Denis Babenko/Russian Look

Козлов также подчеркнул, что имеется заметный поток туристов из стран Ближнего Востока, которые предпочитают проживание в пятизвездочных отелях в Центральном административном округе Москвы.

Важной задачей московских властей является увеличение потока туристов из стран Латинской Америки. Козлов отметил, что сейчас транспортные условия делают поездки в Россию из этого региона не очень выгодными, но потенциал для роста по-прежнему значителен.

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