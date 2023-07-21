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Назван ТОП-5 самых дешёвых пляжных направлений конца июля

2:36
Туризм

Туроператоры представили рейтинг топ-5 самых дешевых пляжных направлений на конец июля, а также основные тренды продаж туров на "макушку лета" по данным АТОР. Согласно экспертам, в этом рейтинге можно наблюдать снижение доли Турции и некоторое понижение цен как на зарубежных курортах, так и на внутренних. Также стоит отметить неожиданных "гостей" в рейтинге, сообщает Турпром.

Назван ТОП-5 самых дешёвых пляжных направлений конца июля
Фото: Mirjam Schmitt/dpa

Для составления рейтинга были рассмотрены туры на двоих взрослых на 10 ночей, включающие перелет из Москвы, и туры без питания не учитывались. Общие тренды показывают, что доля Турции снизилась с 60% до 54%, доля курортов России осталась практически на прежнем уровне — 17%, а доля Египта выросла на 3% до 15%.

Итак, топ-5 самых дешевых туров выглядит следующим образом:

  • Абхазия — самый дешевый тур обойдется в 53 тыс. руб. на двоих, цена ниже на 25% по сравнению с началом июля.
  • Сочи — от 83 тыс. руб. на двоих, цены ниже на 9%.
  • Геленджик (с трансфером из Сочи) — 96 тыс. руб на двоих, цены ниже на 15%.
  • Иссык-Куль — единственная неожиданная зарубежная "новинка", в Киргизию на прогревшееся высокогорное озеро можно улететь за 99 тыс. руб. на двоих.
  • Анапа — единственное направление, где минимальная цена выросла на 2.8% и составила 110 тыс. руб. на двоих. Доставка также с трансфером из Сочи.

Египет оказался на шестом месте с результатом почти в 114 тыс. руб., а Турция — на седьмом, примерно за ту же цену, но стоит учесть, что это 3* и на "завтраках". Последним в рейтинге следует ОАЭ с результатом в 121 тыс.

Также стоит учитывать, что средние цены реализованных турпакетов с заездом в конце июля на 10 ночей в популярные отели существенно отличаются от минимальных. Например, в Турции средняя цена реализованных турпакетов составляет около 270 тыс. руб., что выше минимальных от 1.7 до 3 раз. В Сочи реальные цены также выше минимальных в 2 раза — около 153 тыс. руб., в Абхазии — также в три раза — 170 тыс. руб.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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