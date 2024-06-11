Гольфист Шоффель: Джордан переиграл меня в гольф, он владеет разными техниками игры

Чемпион турнира по гольфу PGA Ксандер Шоффель поделился информацией о том, как сыграл в гольф с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
Причем Шоффель уступил баскетболисту. Это показалось ему унизительным.
"С ним сложно заниматься трэш-током, я постарался, как смог, в своём стиле. Но затем он меня переиграл, что было унизительно. Причём он сделал камбэк на трёх последних лунках", — цитирует Шоффеля "Чемпионат".
По его словам, Джордан владеет разными техниками удара и может делать очень сложные вещи. Кстати, Майкл Джордан несколько десятилетий всерьёз увлекается гольфом. Его хобби было отображено в популярном фильме "Космический джем".
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.