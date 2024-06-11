Украинка Магучих защитила титул чемпионки Европы в прыжках в высоту

Магучих защитила свой титул чемпионки Европы в прыжках в высоту

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Гражданка Украины Ярослава Магучих подтвердила свой титул чемпионки Европы в прыжках в высоту. Это произошло в ходе первенства континента в Риме.

Фото: sport.gov.ua by Минспора Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

22-летняя украинка показала результат 2,01 метра. Второе место на соревнованиях досталось Ангелине Топич (1,97 метра) из Сербии, третью строчку заняла еще одна украинка Ирина Геращенко (1,95).

Ярослава Магучих стала двукратной чемпионкой Европы.

Также на ее счету два серебра и одно золото чемпионатов мира и бронза Олимпийских игр в Токио, пишет портал "РИА Новости спорт".