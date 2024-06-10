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Что нужно знать, если вы решили заняться гольфом?

Три главных принципа игры в гольф

1:10
Спорт

Все больше людей начинают увлекаться гольфом в России. Что это за вид спорта, и что нужно знать тем, кто решил им заняться?

Три главных принципа игры в гольф
Фото: www.flickr.com by shgmom56 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Современный гольф принято считать исторически сложившимся в Шотландии видом спорта.

Немного о правилах игры: поле для гольфа состоит из 18 лунок, которое игрок должен пройти за 4-5 часов. Задача — попадание мячом в лунку с помощью клюшек за минимальное количество ударов. Клюшек полагается иметь не менее 2-х и не более 14-ти. Сложность игре придают зоны, которые различаются высотой травы и наличием препятствий. На поле могут быть водные преграды, бункеры, деревья и другие растения. Важно соблюдать этикет игры.

Это прежде всего честность и хорошие манеры, которые выражаются в уважительном отношении к соперникам, поддержании правил и порядка на поле.

Три главных принципа гольфа: играй на поле, как оно есть; играй мяч, как он лежит; и если ни то, ни другое невозможно, поступай по справедливости, пишет "КП Спорт".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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