Боец Ян не собирается заканчивать профессиональную карьеру

Боец UFC Пётр Ян: Мне один бой до титула

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Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о возможном завершении карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас он не думает над этим вопросом. А по боям Ян скучает.

"У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать… Если желания проводить бои нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить", — цитирует Яна ТАСС.

Последний раз боец дрался с китайцем Сонг Ядонгом. Россиянин выиграл единогласным решением судей. Поединок провели в ночь с 9 на 10 марта по московскому времени в Майами.