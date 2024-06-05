Боец Ян не собирается заканчивать профессиональную карьеру

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о возможном завершении карьеры.
Сейчас он не думает над этим вопросом. А по боям Ян скучает.
"У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать… Если желания проводить бои нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить", — цитирует Яна ТАСС.
Последний раз боец дрался с китайцем Сонг Ядонгом. Россиянин выиграл единогласным решением судей. Поединок провели в ночь с 9 на 10 марта по московскому времени в Майами.
Кошки — отважные создания.