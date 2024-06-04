Бузова и Погребняк поучаствуют в забеге на Никольской 4 июня

Неделя легкой атлетики проходит в Москве

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Москве с 4 по 10 июня пройдет неделя легкой атлетики. Старты организуют под руководством Департамента спорта совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Фото: flickr.com by Jen Keller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

4 июня пройдет забег на улице Никольской в центре столицы. В рамках недели легкой атлетики москвичи будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра. А 4 июня состязания организуют в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.

Разминка начнется в 17:00. Церемония открытия — в 19.50 мск, после чего начнутся забеги, пишет "СЭ".

Среди звездных гостей будут боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк. Кроме того, в забеге поучаствуют председатель Всероссийской Федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ".