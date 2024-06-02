Теннисистка Швёнтек разгромила Потапову на "Ролан Гаррос"

Теннисистка из РФ Анастасия Потапова в сухую проиграла спортсменке из Польши, первой ракетке мира Иге Швёнтек.
Матч прошел в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Его провели в Париже, сообщает РИА Новости.
Встреча закончилась с разгромным для россиянки счетом 6:0, 6:0 в пользу Швёнтек (1-й номер посева). Матч продлился 40 минут. Кстати, Швёнтек — трехкратная победительница "Ролан Гаррос".
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче 3-го круга "Ролан Гаррос". Она вырвала победу у американки Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:1.
Андреева заявила, что довольна своей игрой.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.