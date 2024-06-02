Теннисистка Швёнтек разгромила Потапову на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Потапова уступила первой ракетке мира

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Теннисистка из РФ Анастасия Потапова в сухую проиграла спортсменке из Польши, первой ракетке мира Иге Швёнтек.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under CC BY-SA 2.0

Матч прошел в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Его провели в Париже, сообщает РИА Новости.

Встреча закончилась с разгромным для россиянки счетом 6:0, 6:0 в пользу Швёнтек (1-й номер посева). Матч продлился 40 минут. Кстати, Швёнтек — трехкратная победительница "Ролан Гаррос".

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче 3-го круга "Ролан Гаррос". Она вырвала победу у американки Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:1.

Андреева заявила, что довольна своей игрой.