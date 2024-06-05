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Эксперт Никитин: на тренажёрах запрещено заниматься людям с сердечными заболеваниями

1:48
Спорт

Вице-президент Национального фитнес-сообщества по внедрению частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии, учредитель и гендиректор сети фитнес-клубов Виктор Никитин рассказал, на каких тренажёрах надо тренироваться, чтобы набрать хорошую спортивную форму и не болеть.

Эксперт Никитин: на тренажёрах запрещено заниматься людям с сердечными заболеваниями
Фото: wikimedia.org by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По его словам, самыми востребованными среди посетителей спортзала являются кардиотренажёр, эллиптический степпер, велотренажёр и гребной тренажёр.

"Совершенно точно запрещено тренироваться людям с сердечными заболеваниями, проблемами с суставами или позвоночником, а также тем, кто недавно перенес операцию или травму", — цитирует "КП Спорт" эксперта.

Среди самых популярных тренажёров Никитин выделил кардио. На первом месте — беговая дорожка. Занятие на ней помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить кровообращение, увеличить выносливость, оптимизировать координацию и равновесие и ускорить обмен веществ. Благодаря последнему можно быстрее похудеть.

Также, по мнению эксперта, существует миф, что женщинам полезны тренажёры для сведения и разведения ног, а мужчинам — жим лёжа.

"На самом деле никакие тренажёры не являются специализированными только для женщин или только мужчин. Так говорят маркетологи для привлечения внимания той или иной аудитории", — отметил Никитин.

Эксперт дал совет начинающим спортсменам: "Если вы только начинаете тренироваться, то лучше начинать с ходьбы, в том числе "в гору" адаптировав дорожку под уклон вверх. Такая ходьба считается эффективной и полезной для здоровья в целом. После начните бегать".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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