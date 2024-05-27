Полезно ли бегать, чтобы похудеть? Ответила тренер

Тренер Данилова рассказала о пользе бега

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Специалист в области адаптивной физической культуры и тренер Олеся Данилова объяснила, стоит ли начинать бегать, чтобы сбросить лишние килограммы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бег стал активно входить в жизнь россиян благодаря соцсетям, а точнее мотивирующего контента: "Вставай в шесть утра, беги 30 км, выпивай смузи и семь утра открывай бизнес". Ну и куда без моды на "спорт шик" и удобной одежды — футболки со спортивными штанами.

По словам Даниловой, кардионагрузка — это один из видов физической активности с работой в разных пульсовых зонах, в зависимости от цели.

"Кардио помогает похудеть, как и любая другая активность при корректировке питания и режима дня. Но не является лучшим способом, а только одним из способов снижения веса", — считает тренер, слова которого приводит "КП Спорт".

Данилова рассказала, что и вред есть от кардио. Например, если человек бегает, а у него заболевания коленных суставов, то бег только навредит.