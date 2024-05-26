С января 2024 года российские фитнес-клубы увеличили расходы по всем основным статьям. Особенно это коснулось клининга и коммунальных услуг. Об этом сообщили в аналитическом исследовании Национального фитнес-сообщества.
В исследовании, которое провели с помощью онлайн-опроса, приняли участие 1020 фитнес-клубов из 85 регионов РФ.
"Наибольшее увеличение расходов произошло по таким статьям как "коммунальные услуги", "расходные материалы и клининг", — отметила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, слова которой приводит "КП Спорт".
Она добавила, что представители фитнес-отрасли уже начали применять меры для нивелирования ситуации, связанной с повышением расходов из-за экономических изменений.
"Они ведут точечную работу по привлечению в занятия физической культурой и фитнесом населения России", — заключила Силина.
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