Стало известно, кто будет судить матчи последнего тура РПЛ

Назначены судьи 30 тура РПЛ

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Назначены арбитры, которые будут судить матчи заключительного тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это будет 30 по счету тур.

На официальном сайте Российского футбольного союза сообщили, что 25 мая матч "Балтика" — "Локомотив" будет судить Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.

На игру "Факела" против "Ахмата" назначен судья Артём Чистяков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

Матч "Оренбург" — "Спартак" будет судить Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.

На матч "Краснодар" — "Динамо" назначили судью Сергея Карасёва, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

Матч "Зенит" — "Ростов" будет судить Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.