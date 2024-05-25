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Как сделать талию тонкой? Ответила фитнес-тренер

Тренер рассказала, как сделать "осиную" талию

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Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы тем, кто хочет сделать тонкую талию.

Тренер рассказала, как сделать "осиную" талию
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По ее словам, специальных упражнения для этого нет. Однако необходимо соблюдать некоторые рекомендации.

"Создайте дефицит калорий. За счет похудения уменьшится количество жира в организме. Также важны регулярные тренировки, направленные на увеличение мышечной массы. Наращивание мышц в верхней и нижней части тела визуально сделают талию уже", — приводит слова Горбуновой портал "СЭ".

Тренер добавила, что носить утягивающие корсеты не стоит. Они все равно не помогут избавиться от жира, но способны навредить пищеварительной системе.

Всем, кто хочет тонкую талию, Наталья Горбунова рекомендует делать растяжку, избегать стресса, отдыхать и следить за осанкой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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