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Упражнения, которые помогут вам улучшить осанку для более здорового и эстетичного тела

Несколько упражнений для улучшения вашей осанки

3:16
Спорт

В суете современной жизни легко полностью сосредоточиться на работе за компьютером, вождении автомобиля или выполнении домашних дел, не думая о своей осанке. Тем не менее на первый взгляд, наша осанка имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья и самочувствия. Давайте рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам сделать вашу осанку красивой и здоровой.

Несколько упражнений для улучшения вашей осанки
Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Высокая планка.

  • Начните с положения отжимания, положив руки под плечи и вытянув тело по прямой линии от головы до пяток.
  • Задействуйте мышцы брюшного пресса и сохраняйте неподвижность тела.
  • Оставайтесь в этом положении столько, сколько сможете поддерживать хорошую форму, от 30 секунд до минуты.
  • Опуститесь обратно и отдохните, прежде чем повторять.

Подтягивание четвероногого подбородка с отжиманием от лопаток.

  • Начните с рук и коленей, убедившись, что колени находятся ниже бедер, а запястья — под плечами.
  • Осторожно отведите голову назад, чтобы выровнять голову и шею с позвоночником.
  • Не сгибая рук в локтях, слегка опустите грудь к полу, сведя лопатки вместе.
  • Вернитесь в исходное положение, разведя лопатки в стороны.
  • Повторите 10 — 15 раз, плавными, контролируемыми движениями.

Упражнение для лопаток лежа ничком.

  • Лягте лицом вниз на ровную поверхность, руки по бокам ладонями вниз.
  • Аккуратно оторвите плечи и грудь от пола, сведя лопатки вместе. Держите шею в нейтральном положении.
  • Задержите подъем на несколько секунд, затем медленно опустите спину вниз.
  • Повторите 10 — 15 раз, сосредоточив внимание на активации мышц лопатки.

Растягивание бандажа в положении сидя.

  • Сядьте прямо на стул, твердо поставив ноги на пол.
  • Держите эспандер перед собой на уровне груди, обеими руками на ширине плеч.
  • Разведите бандаж в стороны, разводя руки в стороны и сводя лопатки вместе.
  • Вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль.
  • Выполните 10 — 15 повторений, сохраняя сильную вертикальную позу на протяжении всего упражнения.

Мертвая тяга.

  • Лягте на спину, руки вытяните к потолку, колени согнуты под углом 90 градусов над бедрами.
  • Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, прижимая поясницу к земле.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите с противоположными рукой и ногой.
  • Продолжайте чередовать стороны по 10 — 20 повторений, уделяя особое внимание стабильности вашего кора во всем.

Растяжка в дверном проеме.

  • Встаньте в дверном проеме, положив руки на дверной косяк, локти согнуты под углом 90 градусов.
  • Слегка наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете комфортное растяжение в груди и плечах. Держите спину прямой и не прогибайтесь.
  • Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, глубоко дыша.
  • Расслабьтесь и повторите несколько раз, постепенно стараясь увеличить глубину растяжки.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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