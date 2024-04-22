Упражнения, которые помогут вам улучшить осанку для более здорового и эстетичного тела

В суете современной жизни легко полностью сосредоточиться на работе за компьютером, вождении автомобиля или выполнении домашних дел, не думая о своей осанке. Тем не менее на первый взгляд, наша осанка имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья и самочувствия. Давайте рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам сделать вашу осанку красивой и здоровой.
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Высокая планка.
Начните с положения отжимания, положив руки под плечи и вытянув тело по прямой линии от головы до пяток.
Задействуйте мышцы брюшного пресса и сохраняйте неподвижность тела.
Оставайтесь в этом положении столько, сколько сможете поддерживать хорошую форму, от 30 секунд до минуты.
Опуститесь обратно и отдохните, прежде чем повторять.
Подтягивание четвероногого подбородка с отжиманием от лопаток.
Начните с рук и коленей, убедившись, что колени находятся ниже бедер, а запястья — под плечами.
Осторожно отведите голову назад, чтобы выровнять голову и шею с позвоночником.
Не сгибая рук в локтях, слегка опустите грудь к полу, сведя лопатки вместе.
Вернитесь в исходное положение, разведя лопатки в стороны.
Повторите 10 — 15 раз, плавными, контролируемыми движениями.
Упражнение для лопаток лежа ничком.
Лягте лицом вниз на ровную поверхность, руки по бокам ладонями вниз.
Аккуратно оторвите плечи и грудь от пола, сведя лопатки вместе. Держите шею в нейтральном положении.
Задержите подъем на несколько секунд, затем медленно опустите спину вниз.
Повторите 10 — 15 раз, сосредоточив внимание на активации мышц лопатки.
Растягивание бандажа в положении сидя.
Сядьте прямо на стул, твердо поставив ноги на пол.
Держите эспандер перед собой на уровне груди, обеими руками на ширине плеч.
Разведите бандаж в стороны, разводя руки в стороны и сводя лопатки вместе.
Вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль.
Выполните 10 — 15 повторений, сохраняя сильную вертикальную позу на протяжении всего упражнения.
Мертвая тяга.
Лягте на спину, руки вытяните к потолку, колени согнуты под углом 90 градусов над бедрами.
Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, прижимая поясницу к земле.
Вернитесь в исходное положение и повторите с противоположными рукой и ногой.
Продолжайте чередовать стороны по 10 — 20 повторений, уделяя особое внимание стабильности вашего кора во всем.
Растяжка в дверном проеме.
Встаньте в дверном проеме, положив руки на дверной косяк, локти согнуты под углом 90 градусов.
Слегка наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете комфортное растяжение в груди и плечах. Держите спину прямой и не прогибайтесь.
Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, глубоко дыша.
Расслабьтесь и повторите несколько раз, постепенно стараясь увеличить глубину растяжки.