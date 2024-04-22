Упражнения, которые помогут вам улучшить осанку для более здорового и эстетичного тела

Несколько упражнений для улучшения вашей осанки

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В суете современной жизни легко полностью сосредоточиться на работе за компьютером, вождении автомобиля или выполнении домашних дел, не думая о своей осанке. Тем не менее на первый взгляд, наша осанка имеет решающее значение для поддержания оптимального здоровья и самочувствия. Давайте рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам сделать вашу осанку красивой и здоровой.

Фото: Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Высокая планка.

Начните с положения отжимания, положив руки под плечи и вытянув тело по прямой линии от головы до пяток.

Задействуйте мышцы брюшного пресса и сохраняйте неподвижность тела.

Оставайтесь в этом положении столько, сколько сможете поддерживать хорошую форму, от 30 секунд до минуты.

Опуститесь обратно и отдохните, прежде чем повторять.

Подтягивание четвероногого подбородка с отжиманием от лопаток.

Начните с рук и коленей, убедившись, что колени находятся ниже бедер, а запястья — под плечами.

Осторожно отведите голову назад, чтобы выровнять голову и шею с позвоночником.

Не сгибая рук в локтях, слегка опустите грудь к полу, сведя лопатки вместе.

Вернитесь в исходное положение, разведя лопатки в стороны.

Повторите 10 — 15 раз, плавными, контролируемыми движениями.

Упражнение для лопаток лежа ничком.

Лягте лицом вниз на ровную поверхность, руки по бокам ладонями вниз.

Аккуратно оторвите плечи и грудь от пола, сведя лопатки вместе. Держите шею в нейтральном положении.

Задержите подъем на несколько секунд, затем медленно опустите спину вниз.

Повторите 10 — 15 раз, сосредоточив внимание на активации мышц лопатки.

Растягивание бандажа в положении сидя.

Сядьте прямо на стул, твердо поставив ноги на пол.

Держите эспандер перед собой на уровне груди, обеими руками на ширине плеч.

Разведите бандаж в стороны, разводя руки в стороны и сводя лопатки вместе.

Вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль.

Выполните 10 — 15 повторений, сохраняя сильную вертикальную позу на протяжении всего упражнения.

Мертвая тяга.

Лягте на спину, руки вытяните к потолку, колени согнуты под углом 90 градусов над бедрами.

Медленно опустите правую руку и левую ногу к полу, прижимая поясницу к земле.

Вернитесь в исходное положение и повторите с противоположными рукой и ногой.

Продолжайте чередовать стороны по 10 — 20 повторений, уделяя особое внимание стабильности вашего кора во всем.

Растяжка в дверном проеме.

Встаньте в дверном проеме, положив руки на дверной косяк, локти согнуты под углом 90 градусов.

Слегка наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете комфортное растяжение в груди и плечах. Держите спину прямой и не прогибайтесь.

Задержитесь в этом положении на 20 — 30 секунд, глубоко дыша.

Расслабьтесь и повторите несколько раз, постепенно стараясь увеличить глубину растяжки.