Тренер назвал упражнения, уменьшающие боль в суставах кистей и пальцев рук

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал об упражнениях, уменьшающих боль и улучшающих состояние суставов кистей и пальцев рук.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инструктор по спорту считает, что если у вас есть проблемы с кистями и пальцами рук, то даже самая простая задача может стать сложной, вызывая боль и дискомфорт.

По словам Ходырева, которые приводит "Чемпионат", стоит начать укреплять суставы кистей рук и пальцы, если у вас есть предрасположенность к проблемам с ними.

Есть много способов облегчить состояние и вернуть руки к работе. Например, лечебная гимнастика. Регулярные упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек помогут укрепить кисти и улучшить их состояние здоровья.

Несколько упражнений из комплекса для снятия боли и укрепления суставов кисти: сжатие кулака, поочередное сгибание пальцев, сгибание большого пальца, формирование пальцами буквы "о".