Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярная культура в огороде - салат
Мифы и правда о бензине: что стоит знать каждому автовладельцу
Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам
Вместе 47 лет: как Юрий Никулин познакомился с будущей женой
Минздрав Подмосковья: необходимо присматривать за детьми при проветривании квартиры
Убийца в упор расстрелял 61-летнего владельца круглосуточного магазина в Балашихе
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь кошке
Готовим яблочный сок со шпинатом с помощью блендера и марли
Александр Васильев рассказал о применении биде в Европе
Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса

Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса

0:59
Спорт

Доктор Медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса.

Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса
Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Сам факт наличия рельефного пресса необязательно является показателем здоровья, особенно если вы соблюдаете слишком строгую диету, чтобы сделать его более заметным. На самом деле, очень часто всё зависит от генетики и анатомии", — цитирует профессора "Чемпионат".

По ее словам, анатомия мышц и особенности их формирования и развития у всех людей разные. Прямые мышцы живота, также известные как мышцы с шестью кубиками, поэтому различаются внешне.

Технически у всех нас уже есть кубики пресса, но эти мышцы могут не проявляться.

Основные факторы, определяющие рельеф брюшного пресса, включают: процентное содержание жира в организме; задержку воды; размер и силу самих брюшных мышц.

Кстати, уменьшение процента жира в организме — ключевой момент в этом вопросе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ
Процедуры, на которые нас часто пытаются уговорить, но которые необязательны
Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА самолетного типа над 8 регионами РФ
Названы возвращающиеся тренды прошлого в дизайне интерьера жилья
Постный торт с бананово-шоколадным кремом: коржи для него готовятся на компоте
Учёные Сеченовского университета нашли ген, способный подавить разрушение мозга
Механическая коробка передач против автоматической: преимущества и недостатки
Netflix обвинили в применении ИИ для создания фильма "Что сделала Дженнифер"
FT: США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов
Тренер назвал упражнение для идеального пресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников