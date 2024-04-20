Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса

Профессор Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса

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Доктор Медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала, почему не у всех спортсменов появляются кубики пресса.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Сам факт наличия рельефного пресса необязательно является показателем здоровья, особенно если вы соблюдаете слишком строгую диету, чтобы сделать его более заметным. На самом деле, очень часто всё зависит от генетики и анатомии", — цитирует профессора "Чемпионат".

По ее словам, анатомия мышц и особенности их формирования и развития у всех людей разные. Прямые мышцы живота, также известные как мышцы с шестью кубиками, поэтому различаются внешне.

Технически у всех нас уже есть кубики пресса, но эти мышцы могут не проявляться.

Основные факторы, определяющие рельеф брюшного пресса, включают: процентное содержание жира в организме; задержку воды; размер и силу самих брюшных мышц.

Кстати, уменьшение процента жира в организме — ключевой момент в этом вопросе.