Небольшая тренировка по боксу, которая поможет вам увеличить силу и выносливость, не используя грушу

Бокс обеспечивает одну из наиболее полных доступных тренировок, сочетающую силовые тренировки всего тела и выносливость сердечно-сосудистой системы с упражнениями, разработанными для улучшения баланса, координации и рефлексов. Тренировка по боксу может помочь укрепить вашу спину, стабилизировать мышцы плеч и даже проработать те части ног, о наличии которых вы и не подозревали. Это бросит вам моральный и физический вызов, а также защитит ваше тело от травм.
Существует шесть основных ударов: джеб, кросс, левый и правый хуки, а также левый и правый апперкоты.
А теперь перейдем к тренировке.
Если у вас нет скакалки, попробуйте прыжковые стойки, высокие колени или боксерский прыжок. Суть в том, чтобы развить ловкость и скорость нижней части тела.
Работайте над нанесением ударов, по одному или дважды, добавляя перекрестные удары после ударов. Чередуйте медленные, мощные удары и быстрые, резкие (джеб — длинный прямой удар рукой).
Используйте комбинации из трех или четырех ударов, в которых за джебом / кроссом следуют хуки. Вы можете использовать хук левой, правой или оба. Опять же, чередуйте быстрые удары, наносимые с небольшой силой, и медленные, наносимые с максимальной силой, на которую вы способны.
Используйте комбинации из четырех ударов, в которых за джебом / кроссом следуют апперкоты левой и правой, точно так же, как хуки в третьем раунде. Вы можете использовать апперкот левой, правой или оба.
Если у вас еще есть силы для пятого раунда, гимнастика — традиционный способ завершить тренировку по боксу, поскольку она придает дополнительную силу и тренирует мышцы. Старайтесь в течение трех минут делать отжимания, наклоны на трицепс или приседания с нанесением удара / кросса каждый раз, когда вы садитесь.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.