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Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля

1:57
Спорт

Профессиональный российский автогонщик, мастер спорта, трëхкратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов дал новичкам совет, как научиться прыгать на скалке с нуля.

Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что же трудного в том, чтобы крутить скакалку и вовремя подпрыгивать? Ничего. Однако если углубиться, становится понятно, что это сложное упражнение, где важна не только скорость, но и умение контролировать своё тело.

Прыжки на скакалке — одно из самых универсальных упражнений, которое часто выполняют профессиональные спортсмены.

"Это не только прекрасный способ развить выносливость, быстроту реакции и координацию движений, но и эффективная кардиотренировка, которая помогает снизить вес и укрепляет мышцы всего тела, сердечно-сосудистую и дыхательную системы", — приводит портал "Чемпионат" слова Симонова.

Перед выполнением прыжков, сделайте разминку, например, суставную гимнастику. Затем поработайте со скакалкой отдельно руками и ногами, чтобы тело освоило каждое движение.

Примите исходное положение: встаньте, спина прямая, плечи расслабленные, мышцы пресса в тонусе. Возьмите скакалку в одну руку и без прыжков начните вращать за счёт работы кисти шнур круговыми движениями. Достаточно будет выполнить пять-восемь повторений по часовой и против часовой стрелки.

После этого уберите скакалку и примите исходное положение. Начните прыгать на месте, отталкиваясь большими пальцами ног. Приземляйтесь на подушечки пальцев. Для начала достаточно будет выполнить пять-восемь прыжков.

Когда научились базовому упражнению, попробуйте выполнять прыжки с разной амплитудой: низкие подскоки, высокие прыжки. Прыгайте на время — в течение 10-30 секунд, постепенно увеличивая длительность и темп. Сначала прыгать стоит три раза в неделю по 5-10 минут, постепенно увеличивая продолжительность занятий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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