Флоу йога поможет добиться идеального баланса и зарядиться энергией

Тренер Молокова рассказал о преимуществах йоги "в потоке"

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструктор по йоге Валерия Молокова рассказала о преимуществах фору-йоги.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это одна из популярных разновидностей йога-практик. В переводе с английского означает "в потоке".

По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", этот стиль под силу и новичкам, и опытным спортсменам.

С помощью занятий можно получить одновременно расслабление и заряд энергии на весь день.

По словам тренера, при этом развиваются гибкость, сила и выносливость. Общеукрепляющий эффект от занятий можно заметить очень быстро.