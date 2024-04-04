Флоу йога поможет добиться идеального баланса и зарядиться энергией

Инструктор по йоге Валерия Молокова рассказала о преимуществах фору-йоги.
Это одна из популярных разновидностей йога-практик. В переводе с английского означает "в потоке".
По словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", этот стиль под силу и новичкам, и опытным спортсменам.
С помощью занятий можно получить одновременно расслабление и заряд энергии на весь день.
По словам тренера, при этом развиваются гибкость, сила и выносливость. Общеукрепляющий эффект от занятий можно заметить очень быстро.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.