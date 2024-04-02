"Дал лыску". Боец UFC Ислам Махачев кардинально сменил образ

Действующий обладатель чемпионского титула лёгкого дивизиона лиги UFC Ислам Махачев кардинально сменил имидж.
Боец опубликовал в соцсети фото, где он предстал в новом образе. Ислам побрил голову на лысо.
Как пишет портал "Чемпионат", фото дагестанский спортсмен подписал с юмором: "Дал лыску".
Кстати, последний бой Ислам Махачев провёл в октябре 2023-го года на турнире UFC 294. Он дрался с австралийским спортсменом Александром Волкановски, проигравшим бой нокаутом в первом же раунде.
Напомним, что у Махачева 25 побед и одно поражение.
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