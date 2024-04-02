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"Дал лыску". Боец UFC Ислам Махачев кардинально сменил образ

Чемпион UFC Ислам Махачев побрил себе голову

Спорт

Действующий обладатель чемпионского титула лёгкого дивизиона лиги UFC Ислам Махачев кардинально сменил имидж.

Чемпион UFC Ислам Махачев побрил себе голову
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Боец опубликовал в соцсети фото, где он предстал в новом образе. Ислам побрил голову на лысо.

Как пишет портал "Чемпионат", фото дагестанский спортсмен подписал с юмором: "Дал лыску".

Кстати, последний бой Ислам Махачев провёл в октябре 2023-го года на турнире UFC 294. Он дрался с австралийским спортсменом Александром Волкановски, проигравшим бой нокаутом в первом же раунде.

Напомним, что у Махачева 25 побед и одно поражение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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