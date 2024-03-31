Журова предположила, что может произойти после слов мэра Парижа о российских спортсменах

Депутат Журова считает, что мэр Парижа словами о россиянах "просто подставила МОК"

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказала свою озабоченность по поводу заявлений мэра Парижа Анн Идальго касательно отношения к российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журова подчеркнула, что такие заявления мэра Парижа вызывают серьезные опасения относительно дальнейшего участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, и она обвинила Анн Идальго в подрыве авторитета МОК.

"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.

Журова отметила, что такие заявления могут повлиять на решение французских властей, которые могут просто не пустить спортсменов из этих стран на соревнования, даже при наличии всех необходимых документов и разрешений.

В декабре 2023 года МОК разрешил участвовать россиянам на Олимпийских играх в нейтральном статусе при выполнении всех установленных критериев и прохождении квалификации. Также было объявлено о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российским паспортом определенным правилам.

Российские чемпионы отказались ехать на Олимпиаду в Париж 2024