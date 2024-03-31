Журова предположила, что может произойти после слов мэра Парижа о российских спортсменах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказала свою озабоченность по поводу заявлений мэра Парижа Анн Идальго касательно отношения к российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года.
Журова подчеркнула, что такие заявления мэра Парижа вызывают серьезные опасения относительно дальнейшего участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, и она обвинила Анн Идальго в подрыве авторитета МОК.
"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.
Журова отметила, что такие заявления могут повлиять на решение французских властей, которые могут просто не пустить спортсменов из этих стран на соревнования, даже при наличии всех необходимых документов и разрешений.
В декабре 2023 года МОК разрешил участвовать россиянам на Олимпийских играх в нейтральном статусе при выполнении всех установленных критериев и прохождении квалификации. Также было объявлено о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российским паспортом определенным правилам.
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