Рубен Бараха отказался комментировать результаты матча с Реалом", когда судья не засчитал последний гол

Рубен Бараха, главный тренер "Валенсии", прокомментировал спорные вопросы, которые возникли в матче против "Реала" когда противник на финальных секундах матча забил мяч в ворота, но арбитр уже объявил о завершении встречи и не засчитал гол.
"Я это ясно видел. Когда мяч уходил на угловой, он говорил, что это последнее действие. Я видел, как судья свистнул, когда мы выбили мяч. Он думал, что игра окончена. Логично, что "Реал" будет протестовать. Но я не хочу это комментировать дальше", — приводит слова Барахи AS.
Завершение матча вызвало скандал из-за решения главного судьи Хесуса Хиля Мансано. Он засвистел о его окончании как раз в момент удара Беллингема по воротам с пятиметровки, и гол не засчитали. Сложно вспомнить матч, где бы не допускалось закончить атаку на последних секундах. Разумеется на игровом поле разгорелись споры в результате которых Беллингему показали красную карточку. Так что это была такая встреча, дискуссии вокруг которой затихнут не скоро.
В итоге "Реал Мадрид" набрал 66 очков за 27 туров испанского чемпионата, выйдя в лидеры. "Валенсия", занимая 9 место, набрала 37 очков.
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