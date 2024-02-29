Финский автогонщик Валттери Боттас высказался о своём будущем в "Формуле-1"

Финский автогонщик Боттас оценил свои перспективы в "Формуле-1": хочет сохранить место в команде в 2026 году

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Финский автогонщик команды Alfa Romeo "Формулы-1" Валттери Боттас рассказал, что думает о своих перспективах в "Формуле-1". Спортсмен желает сохранить за собой место в команде в 2026 году. Тогда коллектив выступить под маркой "Ауди" и в заводском статусе.

Фото: Own work by Michał Obrochta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это должно быть интересно — и я полагаю, что всё начнёт происходить довольно скоро, ведь контракты истекают у очень многих гонщиков, и в том числе у меня", — признался Боттас.

Автогонщик хочет быстрее начать сезон. Его менеджеры ведут работу над поиском наилучших вариантов для решения данного вопроса. Спортсмен признался, что его приоритет — участие в проекте "Ауди", он видит это наиболее привлекательным шансом.

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