Мессии занял второе место после Роналду по числу подписчиков в соцсети

Месси по количеству подписчиков в соцсети уступает лишь Роналду

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси достиг впечатляющего результата — 500 миллионов подписчиков в своем аккаунте в популярной социальной сети "Instagram"*.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Но он все же уступает португальскому нападающему "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который имеет рекордные 622 миллиона подписчиков.

Также в списке самых популярных знаменитостей в "Instagram"* идут певица Селена Гомес (429 миллионов), модель Кайли Дженнер (400 миллионов) и актёр Дуэйн Джонсон (396 миллионов).

Месси перешел в "Интер Майами" в июле 2023 года и уже продемонстрировал своё мастерство на поле, проведя 14 матчей в разных турнирах и забив 11 голов, а также сделав пять результативных передач. Его контракт с командой будет действовать до июня 2025 года.

По данным Transfermarkt, Лионель Месси оценивается примерно в 35 миллионов евро.

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